علي ماهر: الفوز في أولى مباريات الكونفدرالية يعطينا دفعة كبيرة

قال الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ، إننا حققنا الهدف من المباراة اليوم وهو المكسب والثلاث نقاط ، والفوز في اولي مباريات دور المجموعات يعطينا دفعة كبيرة ، مضيفا "سعداء جدا بالمؤازرة الفنية من جماهير المصري حيث قدموا لنا لوحة فنية رائعة خلال المباراة .

واضاف علي ماهر ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب مباراة المصري أمام انيمبا النيجيري في الجولة الأولى في دور المجموعات بكاس الكونفدرالية ، سياستنا في تدوير اللاعبين مدروسة للغاية.

واستكمل ، سعداء بتواجدنا في السويس وجودة الملعب تساعد اللاعبين على تقديم الأفضل .

كان قد فاز الفريق المصرى البورسعيدي على انيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على إستاد السويس.

تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه اللاعب محمود حمادة صانع ألعاب الفريق في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

واحرز محمود حمادة الهدف الثاني للفريق خلال الشوط الثاني في الدقيقة 73 .