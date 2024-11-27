بالصور ..رفع 1700 حالة إشغال خلال حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام

شن قطاع هضبة الأهرام بالجيزة اليوم حملة اشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم و مصطفى عبد العليم نائب رئيس القطاع والمقدم أحمد نعمان قائد شرطة المرافق بالحى حسن فاروق مدير اشغالات قطاع هضبة الاهرام وتامر جورج مدير المتابعة الميدانية بقطاع هضبة الاهرام وذلك لرفع إشغالات وتعديات المقاهى والكافيهات والمحال التجارية على الطريق العام ورصد أى مخالفات ومواجهتها فى الحال لتحقيق الانضباط.

جاءت الحمله بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة الالتزام وعودة الانضباط بالشارع ؛ وتمت الحمله بنطاق الحي بعدد من الشوارع منها :"شارع الضغط العالي وشارع الثروة المعدنيه "

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد 1700 حالة إشغال متنوعة وتم ايداعها بمخزن الحي ؛ ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

