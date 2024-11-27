"فودافون مصر" تعلن توقف خدماتها مؤقتًا لإجراء تحديثات تقنية

أعلنت شركة فودافون مصرعن إجراء تحديثات تقنية على أنظمتها يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، ما سيؤدي إلى تأثر بعض خدماتها لفترات متفرقة خلال اليوم.

وأرسلت الشركة رسالة نصية لعملائها، نصحتهم فيها بتجنب طلب أي تغييرات أو تجديدات للاشتراكات خلال يوم الجمعة. وأكدت فودافون أن العمل سيعود إلى طبيعته يوم السبت 30 نوفمبر 2024، بدءًا من الساعة السابعة صباحًا.

تفاصيل الرسالة النصية المرسلة للعملاء

"حرصًا منا على تقديم أحدث وأفضل الخدمات، يرجى العلم بأنه قد تتأثر بعض خدمات طلب تغيير أو تجديد الاشتراكات في أوقات متفرقة خلال يوم الجمعة 29 نوفمبر، وذلك لإجراء تحديثات تقنية والعودة للعمل بشكل طبيعي يوم السبت 30 نوفمبر الساعة 7 صباحًا. نعتذر عن أي إزعاج، ونشكركم على تفهمكم."

وأكد مصدر مسئول بالشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص شركة فودافون على تطوير أنظمتها التقنية لتقديم خدمات أفضل لعملائها.