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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لـ 14 قرية بالمنصورة والسنبلاوين

محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية لعدد 14 قرية
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إعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء المخططات التفصيلية لعدد 14 قرية بمركز المنصوره ومركز والسنبلاوين وهى كالآتي (مركز ومدينة المنصورة ويضم قري منية محلة دمنة - وكفر الأمشوطي -  والزمار ) ( مركز ومدينة السنبلاوين قري الأورمان - تمد الحجر - الزريقي - الزهايره - المخزن - شبراهور - طنباره - سعد الدين - كفر الروضه - كفر شبراهور - ميت غريطه ) وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها .  
جاء ذلك بحضور المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ، والمهندسه علياء عبدالباسط مدير إدارة المخططات بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة .
وأوضح " محافظ الدقهلية" أن إجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية واستراتيجية على مستوى محافظة الدقهلية حتي الآن بلغ 493 مخططا تفصيليا واستراتيجيا جديدا ومعدلا.. 
وأشار الي أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع  ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119لسنة 2008.
 

من جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة.

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