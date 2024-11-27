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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث: السماح لكييف باستهداف العمق الروسي قد يحول الصراع إلى أمريكا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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قال الدكتور محمود الأفندي، باحث في الشؤون الروسية، إن الحرب الروسية الأوكرانية تمر الآن بأخطر مراحلها؛ لأن طبيعة الحرب تغيرت خاصًة بعد اتخاذ الولايات المتحدة الامريكية قرار بالسماح لأوكرانيا لاستخدام الصواريخ بعيدة المدى واستهداف العمق الروسي.

وأضاف «الأفندي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإدارة الأمريكية الحالية قررت التصعيد في هذا للوقت لكي لا يستطيع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنهاء هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الـ 50 يوم القادمين من أخطر مراحل الحرب ويمكن أن يتحول هذا التصعيد إلى صراع مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لأن الصدام المباشر أصبح قريبًا جدًا خاصًة بعد إعلان روسيا أمس أنها سترد على الهجوم الصاروخي على منطقة كورسك.

وتابع : «الرد الروسي يمكن ان يكون على أهداف أمريكية سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط، ولا أحد يعلم حتى الآن كيف سيكون الرد الروسي ولكن هذا تصعيد خطير للغاية».

الحرب الروسية الاوكرانية الدكتور محمود الأفندي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب