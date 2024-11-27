بوروسيا دورتموند بتشكيل هجومي أمام دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

أعلن التركي نوري شاهين، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره دينامو زغرب بملعب ماكسيمير ستاديون، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل بوروسيا دورتموند مباراته ضد دينامو زغرب بتشكيل هجومي، حيث يعتمد نوري شاهين على الرباعي: دونيل مالين وماكسمليان بيير وجيمي جيتينز وجوليان براندت.

ويتواجد الجزائري رامي بن سبعيني أساسيًا في تشكيل دورتموند أمام الفريق الكرواتي، في ظل جلوس المهاجم الغيني سيرو جيراسي على مقاعد البدلاء.

يحتل بوروسيا دورتموند المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي دينامو زغرب في المركز الـ19 وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة دينامو زغرب

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: باسكال جروس - أنتون - شلوتربيك - رامي بن سبعيني

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - نميتشا - جوليان براندت

وفي الهجوم: جيمي جيتينز - ماكسمليان بيير - دونيل مالين.