ياسر البخشوان: قمة السيسي والعاهل الأردني أكدت التوافق حول الحقوق الفلسطينية

قال المستشار ياسر البخشوان، نائب رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، إن قمة الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأتي في إطار تعزيز الجهود المصرية الأردنية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما في ظل نجاح جهود وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف “البخشوان”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النهار”، أن الرئيس السيسي وعاهل الأردن يعملان سويًا من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، موضحًا أن القمة التي جمعت الرئيس السيسي والعاهل الأردني تؤكد على الدور المصري الأردني في المنطقة؛ خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا مضنية وتقوم بدور حيوي ورئيسي في جهود الوساطة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهذا الدور يُمثل بارقة أمل مع دخول وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن توقيت زيارة العاهل الأردني للقاهرة غاية في الأهمية والحساسية؛ وبمثابة تأكيد على دعم الملك عبدالله لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لوقف الحرب على غزة، والرفض المصري الأردني المُطلق لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين؛ سواء في غزة أو الضفة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني حريصان كل الحرص على إرسال رسائل للعالم بأن ما يحدث في غزة لا بد وأن يتوقف فورًا، وأن الجهود المصرية الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين مستمر وبشكل دائم من أجل الهدف الإنساني في المقام الأول هو إنهاء الحرب وإدخال المزيد من المساعدات؛ ومن ثم الدخول في مفاوضات سلام؛ تنهي حالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

ونوه بأن استمرار هذه الزيارات والتواصل بين الزعيمين تأكيد قوي ومباشر على قوة هذه العلاقات وقدرتها على أن تخلق جوًا حقيقيًا لوقف الحرب في غزة وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن القاهرة وعمان يعملان بكل الجهود الدبلوماسية والسياسية والإنسانية من أجل إنقاذ أهل غزة من آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة لأكثر من عام، ونجاح وقف إطلاق النار في لبنان من الممكن أن يكون بداية جديدة لمزيد من الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.