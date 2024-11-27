أحمد العوضي عن مسلسله " فهد البطل": مش كل مهرة ترتخي لخيَّال

روج الفنان أحمد العوضى، لمسلسله الجديد، فهد البطل، والذى من المقرر طرحه خلال موسم دراما رمضان المقبل ، وذلك بنشر فيديو عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، مع الخيل.

علق "العوضى" على الفيديو المنشور له بصحبة الخيل قائلا: " مش كل مهرة ترتخي لخيال".

مسلسل فهد البطل، احد المسلسلات المشاركة فى مارثون رمضان المقبل، تدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد.