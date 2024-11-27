نجل وياه يقود تشكيل يوفنتوس أمام أستون فيلا بدوري أبطال أوروبا

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أستون فيلا الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره أستون فيلا بملعب فيلا بارك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود تيموثي وياه نجل أسطورة كرة القدم الأفريقية جورج وياه، تشكيل يوفنتوس أمام أستون فيلا، رفقة التركي كينان يلدز والبرتغالي شيكو كونسيساو.

سقط اليوفي في فخ التعادل السلبي أمام ميلان في المباراة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي، فيما تعادل الفيلانز مع كريستال بالاس بهدفين لمثلهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق يوفنتوس المركز السادس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الـ12 وفي رصيده 9 نقاط.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: سافونا - جاتي - كالولو - كامبياسو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كوبماينرز

وفي الهجوم: شيكو كونسيساو - تيموثي وياه - كينان يلدز.

تشكيل أستون فيلا لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كارلوس - توريس - لوكاس دين

خط الوسط: كامارا - تيليمانس - مكجين

وفي الهجوم: بايلي - أولي واتكينز - روجرز.