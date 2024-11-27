فريق جامعة المنوفية لتنس الطاولة يفوز بكأس بطولة التميز ٢٠٢٤

التقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور إكرامى جمال أمين عام الجامعة بفريق الجامعة لتنس الطاولة الفائز بكأس بطولة الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة والذى نظمه الاتحاد الرياضى بالمدينة الشبابية بالغردقة وشاركت فيه فروع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة والتى تضم (المنوفية، الجيزة، الشرقية، المنيا، البحيرة، بني سويف، كفر الشيخ، شمال سيناء، القاهرة، مرسى مطروح، الإسكندرية، الوادي الجديد).

وجه رئيس الجامعة التهنئة للفريق الذى مثل الجامعة تمثيلا مشرفا وحقق المركز الأول بجدارة وتفوق على جميع المنافسين، وهذا عهده الدائم بفريق جامعة المنوفية لتنس الطاولة الذى حقق العديد من البطولات على مدار سنوات

وأشاد بتنظيم البطولة التى تأتى فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتهدف إلى توفير أجواء تنافسية تعزز من قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال الألعاب الرياضية، وذلك تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

كما هنأ الدكتور إكرامى جمال الفريق وما حققه من إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الجهاز الإدارى المتميز بجامعة المنوفية، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الأنشطة التى يشارك بها لتنمية قدرات العاملين، وتشجيعهم على المشاركة فى مختلف الأنشطة والفعاليات، واشار الى اهتمام رئيس الجامعة بتقديم كافة سبل الدعم لتطوير الجهاز الإدارى بالجامعة.

مثل الفريق من الجهاز الإدارى بالجامعة كل من: ياسر نجم كابتن الفريق، يسري نورالله، مسعد زيد، سامي أبو المكارم، إيهاب رمضان، وأيمن صبحي مشرفا عاما على الفريق.