وزير الرياضة يشهد ختام القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ختام القمة الشبابية العربية في نسختها الثالثة، والتي نفذتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وكيان اتحاد طلاب تحيا مصر، خلال الفترة من (٢٥-٢٧) نوفمبر الجارى، في إطار مواصلة الجهود لتعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030.

يأتي ذلك في إطار الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وتحت شعار "حلول مستدامة لمستقبل أفضل - المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي" في نسخته الخامسة.

حضر الختام اللواء محمود خليفة مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون العسكرية، النائبة/ ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، وخبيرة بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة والمختصة بالموارد البشرية.

خلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب العربي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى اهتمام جامعة الدول العربية بقضايا الشباب، وتطوير مهارات الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل، والحرص على دعمهم لتحقيق التنمية والنهوض بالدول العربية.

وثمن الاهتمام الكبير من الأمين العام لجامعة الدول العربية وحرصه علي القاء كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية، مشدداً على دور الكيانات الشبابية في بناء الإنسان، والعمل على تأهيل الشباب للمساهمة الفاعلة في مجتمعاتهم.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن الشباب العربي له دوراً كبيراً في نجاح القمة العربية الثالثة، والمخرجات الهامة لهذه القمة، والتي تسهم في تأهيل وتمكين الشباب العربي في كافة الدول العربية.

الجدير بالذكر أن القمة الشبابية العربية تمثل منصة فريدة لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الشباب الواعد من مختلف الدول العربية، والسعي لتقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه المنطقة العربية.