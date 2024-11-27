خبير اقتصادى: هناك انخفاض في أسعار الذهب الفترة المقبلة

قال الخبير الاقتصادي، خالد الطيب، محلل أسواق المال، إن أسعار النفط الفترة الماضية شهدت بعض الارتفاعات ، قبل أن تعود للتراجع مرة أخرى على أصداء اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ، مشيرًا إلى أن الأنظار تتجه الآن نحو الاقتصاد الصيني، الذي يعد أكبر مستهلك للنفط.

وحول أسعار الذهب، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام واسواق" المذاع على قناة أزهري، إنها تعاود الآن الارتفاع بعد انخفاض قوي الفترة الماضية، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومع بوادر بدء حرب عالمية تجارية، وقد يكون هناك انخفاضات على أسعار الذهب الفترة المقبلة، وقد يهبط لـ 2550 دولار للأونصة الواحدة.



وذكر أن انخفاض الذهب هو فرصة للشراء، وخاصة من قبل البنوك المركزية العالمية، وتحديدًا البنك المركزي الصيني.



وفيما يتعلق بسياسات الفيدرالي الأمريكي، قال إنه نتيجة الانتخابات الأمريكية الأخيرة أصبح هناك تباين كبير، وهناك تخوفات من سياسة ترامب، حيث يتبع سياسات تضخمية.