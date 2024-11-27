محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الأربعاء، ريال مدريد على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتصدر محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد، حيث يقود الهجوم رفقة داروين نونيز ولويس دياز.

ويجلس كودي جاكبو على مقاعد بدلاء الريدز، بجانب ترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك سوبوسلاي وهارفي إيليوت.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الـ21 بـ6 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: كورتيس جونز - ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.