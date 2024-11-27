خطط ترامب الجمركية تدفع الأسواق الأوروبية للتراجع عند الإغلاق

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة اليوم الأربعاء على انخفاض، مع استمرار المستثمرين في تقييم التأثير المحتمل لخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية الجديدة.

وانخفض مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي 0.99 نقطة أو بنسبة 0.20% إلى مستوى 504.91 نقطة في نهاية التعاملات، مع وجود جميع القطاعات في المنطقة السلبية باستثناء الاتصالات، والأغذية والمشروبات، والمرافق، والخدمات المالية.

وارتفعت أسهم شركة "إيزي جيت الإقتصادية" بنسبة 1.5% عند الافتتاح لكنها قلصت مكاسبها لاحقا بعد أن سجلت شركة الطيران الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 25% في أرباح التشغيل للعام بأكمله، وأغلق السهم اليوم منخفضا بنسبة 0.4%.

كما انخفضت أسهم شركة "جست إيت تيمك أواوي" بنسبة 2.4% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستلغي إدراجها في بورصة لندن الشهر المقبل، كما انخفضت أسهم أستون مارتن بنسبة 5.5% بعد أن أصدرت شركة صناعة السيارات الفاخرة تحذيرا آخر بشأن الأرباح.

وأغلق مؤشر (داكس) الألماني الجلسة على انخفاض 34.28 نقطة أو بنسبة 0.18% إلى مستوى 19261.70 نقطة،بينما ارتفع مؤشر (فياننشال تايمز100) البريطاني 16.14 نقطة أو بنسبة 0.20% عند الإغلاق إلى مستوى 8274.75 نقطة.

وشهدت الأسواق العالمية تداولات متباينة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي أن أحد أول إجراءاته في منصبه سيكون فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة، وهدد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على المنتجات من المكسيك وكندا، مما ينهي اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.

وحذر خبراء الاقتصاد من التأثير التضخمي المحتمل لخطة "ترامب المالية"، والتي قد تؤدي إلى خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.