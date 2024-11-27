بمشاركة لاعب الأهلي المعار.. الصفاقسي يسقط أمام شباب قسنطينة بالكونفدرالية

فاز فريق شباب قسنطينة الجزائري على مضيفه الصفاقسي التونسي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

شهدت المباراة، مشاركة لاعب الأهلي المعار إلى الصفاقسي محمد الضاوي كريستو أساسيًا، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 66.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن فريق شباب قسنطينة من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 81 عن طريق براهيم ذيب، ليخطف شباب قسنطينة ثلاث نقاط ثمينة من قلب رادس.

كريستو يشارك في خسارة الصفاقسي من شباب قسنطينة

يشارك كلا الصفاقسي وشباب قسنطينة في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة الكونفيدرالية، التي تضم كل من سيمبا التنزاني وبرافو دو ماكيس الأنجولي.

وخرج كريستو للإعارة إلى الصفاقسي التونسي، لمدة موسم واحد قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبتلك النتيجة، حل الصفاقسي التونسي في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة الكونفيدرالية بلا نقاط، بينما جاء شباب قسنطينة في الوصافة برصيد 3 نقاط.