حبس متهم بتصوير زميلاته أثناء تغيير ملابسهن بمحل حلويات بالشيخ زايد

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 08:49 م

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس عامل لقيامه بتصوير زميلاته أثناء تغيير ملابسهن بمحل حلويات بالشيخ زايد، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما تم التحفظ على الهاتف الذي استخدمه في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كشفت التحقيقات مع المتهم والذي يدعى "عبد الرحيم.ن" ٢٦ سنه أنه اعتاد ترك هاتفه خفيه داخل المخزن الملحق بالمحل والذي تقوم فيه العاملات بتغيير الملابس الخاصة بالعمل، وتأكد ذلك من خلال فحص الهاتف والذي بين أكثر من مقطع فيديو للعاملات أثناء تغيير ملابسهن.

تلقى المقدم عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عاملتين بمحل حلويات كائن بدائر ة القسم، مفاده أنهما خلال دخولهما للمكان المخصص لتبديل ملابسهما شاهدا هاتف زميلهما يقوم بتصويرهما فيديو، واتهمت العاملتين زميلهما بتصويرهما وآخرين فيديو خلال تبديل ملابسهن داخل المحل.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.