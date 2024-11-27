حنان شومان: السينما المصرية تعاني من استغلال النجاح

قالت الناقدة حنان شومان، إن وجود فيلمين أو ثلاثة أفلام رومانسية في الآونة الأخيرة لا يعد انتشارا، لأن الانتشار يعني أن معظم الأفلام الموجودة في السينمات تتسم بالطابع الرومانسي، ولكن بشكل عام التنوع مطلوب في السينما وأن يكون هناك أكثر من نوع من أفلام السينمات.

وأشارت حنان شومان في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، الى أننا نعاني من استغلال النجاح، حيث إنه إذا نجحت نوعية معينة من الأفلام مثل الأفلام الرومانسية، فسوف نجد اتجاه الكثيرين إلى تقديم الأفلام الرومانسية، ونفس الأمر ينطبق مع باقي النوعيات من الأفلام مثل الأفلام الكوميدية أو الأكشن، ولا يتم النظر إلى رغبة الجمهور أو ما يريده الجمهور من السينما بقدر ما يتم النظر إلى تحقيق نوعية معينة من الأفلام للنجاح، ومن المؤكد أن السينما في حاجة إلى أن تتوافر بها كل النوعيات من الأفلام سواء كانت رومانسي أو كوميديا أو أكشن.

وشهدت الآونة الأخيرة انتشار عدد من الأفلام الرومانسية، حيث طرح مؤخرا فيلم "الهوى سلطان"، والذي يقوم ببطولته كل من منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، لينضم إلى مجوعة من الأفلام الرومانسية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.