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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء

وزيرا خارجية المغرب
وزيرا خارجية المغرب وهنغاريا
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أعلنت هنغاريا دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، الذي قدمته المملكة عام 2007، واعتبرته "الأساس الأكثر مصداقية" لتسوية النزاع.

 جاء ذلك خلال بيان مشترك تم توقيعه عقب لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو في الرباط يوم الأربعاء.

جدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدا تأييدهما لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل لقضية الصحراء، وفقًا لقرارات مجلس الأمن. كما أكد البيان على التزام البلدين بتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتيهما، مع التأكيد على ضرورة الحل السلمي للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

يضاف هذا الموقف إلى مجموعة من المواقف الداعمة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، مما يعزز الزخم الدولي الذي ترسخ في الآونة الأخيرة، والذي نال إشادة من القرار الأخير لمجلس الأمن.

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الأمين العام للأمم المتحدة الحكم الذاتي المغربي قرارات مجلس الأمن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هنغاريا