حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بقرية الحجاز في الإسماعيلية

قامت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة البيئة بالمحافظة ورئيس قرية الحجاز وشرطة المسطحات، معاون المحافظ للمتابعة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على قرية الحجاز لرفع وإزالة النباشين من المنطقة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

حيث تم غلق مخزنين للخردة ومصادرة المخلفات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدد من النباشين بالمنطقة وتحرير محضر لمكان غير مرخص لكبس الحديد والورق، وتم التحفظ على مسئول المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وأضافت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة واصلت أعمالها في حي ثانِ مدينة الإسماعيلية في عدة مناطق منها، ميدان السادات وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكار النباشين بجوار الصناديق طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.