"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل عملية إطلاق نار وسط موسكو

قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، من موسكو، إن هناك عملية إطلاق نار في وسط العاصمة الروسية موسكو وحتى هذه اللحظة المعلومات تشير إلى إصابة شخص واحد وأن عدد الذين شاركوا في عملية إطلاق النار 4 أشخاص وبعد إطلاق النار قاموا بالفرار من مكان الحادث في سيارة واحدة وهذه هي المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة.

وأضاف «مشيك»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مكان إطلاق النار يقع بالقرب من أحد المقاهي في العاصمة موسكو وهذا المكان وسط العاصمة وقريب لجميع الدوائر الرسمية الروسية، لافتًا إلى أن منطقة الحادث تشهد دائمًا إجراءات أمنية مشددة وهذا منذ بدء روسيا عملية عسكرية في الأراضي الأوكرانية.

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية، أنه لا أحد يعلم أسباب هذا الحادث حتى الآن وهل لهذه العملية أسباب متعلقة بالصراع الروسي الأوكراني أو لأسباب أخرى او مشاكل بين أشخاص عاديين في الداخل الروسي وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات من قبل الأجهزة الأمنية الروسية.

