“ تاكيدا مصر” وهيئة الرعاية الصحية تعلنان خطوات جديدة لإنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام

الأربعاء 27/نوفمبر/2024 - 08:44 م

على هامش الاحتفال بالملتقى السنوي الخامس لهيئة الرعاية الصحية، الذي أُقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شركة تاكيدا للأدوية بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية يعلنان عن خطوات جديدة محورية في طريق إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج مرضى الأورام في مصر.



يأتي هذا بموجب مذكرة التفاهم لشراكة استراتيجية لدعم النظام الصحي لمرضى الأورام في مصر، والتي تم الإعلان عنها في مارس من هذا العام، وقد شهدت فعاليات الملتقى السنوي الخامس تقديم نتائج التعاون المثمر بين الهيئة وشركة تاكيدا، هذا بالإضافة إلى تكريم الدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا مصر، تقديرًا لدوره الرائد في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر.





وحدة الممارسة المتكاملة هي فريق متعدد التخصصات يركز على تقديم رعاية شاملة لمرضى الأورام وفقًا مع المعايير العالمية،ويعمل هذا الفريق تحت إدارة موحدة، ويقيس كلًا من النتائج والتكاليف، ويتشارك في المسؤولية عن نتائج المرضى، ومن المتوقع أن تكون هذه الوحدة نموذجًا لإنشاء وحدات متكاملة مماثلة ضمن منشآت هيئة الرعاية الصحية في مختلف محافظات مصر، كما تؤكد الوحدة على التدريب المستمر لمقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم علاج متخصص وفعال للمرضى.

كما كشف الملتقى عن تفاصيل زيارة حديثة قام بها ممثلو مؤسسة كريستي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، وهي مستشفى متخصص في علاج الأورام، إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وقد تمت هذه الزيارة في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، كجزء من تعاون أوسع بين مصر وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، وشملت ورشة عمل استمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 14 خبيرًا دوليًا، حضوريًا وافتراضيًا، لتدريب مقدمي الرعاية الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.



وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إنشاء وحدة الممارسة المتكاملة في مجمع الإسماعيلية الطبي يُعد مبادرة رائدة للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن هذه الوحدة تمثل نموذجًا مستدامًا وقابلًا للتطوير في مجال علاج مرضى الأورام، ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية في مصر، كما أكد الدكتور السبكي على أن الشراكة مع شركة "تاكيدا" تُعد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية، وتعزيز القدرات والمعايير لعلاج مرضى الأورام، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

وقال البروفيسور مارك ساندرز، استشاري علاج الأورام في مؤسسة كريستي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية” (NHS): “نأمل أن يسهم تعاوننا مع NHS Global وهيئة الرعاية الصحية في مشروعهم الخاص بوحدة الممارسة المتكاملة في تحقيق فرصة أوسع لرفع مستوى رعاية مرضى السرطان على المستوى الوطني في مصر، باعتبارها مستشفى متخصصًا في علاج الأورام، وشاركت مؤسسة كريستي NHS في تقييم ومراجعة الخدمات الحالية لعلاج الأورام ضمن نظام الرعاية الصحية الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ثم قدمت ورشة عمل مثيرة ومليئة بالتفاعل مع موظفي الهيئة ومجمع الإسماعيلية الطبي، ولقد أُعجبنا بشكل كبير بالحماس والتفاني الذي أبداه جميع الحاضرين، كما لاحظنا التزامهم المتميز بتقديم أفضل رعاية ممكنة تركز على المريض”.



من جانبه، عبّر الدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا مصر، عن اعتزاز الشركة بهذه الشراكة مع الهيئة، وأكد أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون له تأثير إيجابي كبير في تحسين النظام الصحي المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور خليل أن الشراكة تشمل تطوير برامج تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية على أحدث أساليب علاج الأورام، بالإضافة إلى إنشاء وحدة ممارسة متكاملة لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، كما أشاد بدور شركة ستيلر الاستشارية الكبير في تنفيذ هذا المشروع بنجاح.



وشهد الاحتفال حضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لـلهيئة العامة للرعاية الصحة، وهيدينوري نيشي رئيس جمعية الأعمال اليابانية، وشيجيو نيشيزاوا المدير التنفيذي للمنظمة اليابانية للتجارة بمصر، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس الأعمال المصري الياباني، إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذه الشراكة في تحسين النظام الصحي في مصر.

ومع استمرار هذه الشراكة والابتكار الطبي المتقدم، يظل سعي شركة تاكيدا هو تحسين حياة المواطنين الصحية، وتوفير رعاية طبية متميزة، وتحقيق تحول إيجابي ومستدام في مجال الرعاية الصحية في مصر.



لمحة عن شركة تاكيدا للصناعات الدوائية



شركة تاكيدا للصناعات الدوائية تأسست عام ١٧٨١ في اليابان وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الصناعات الدوائية الحيوية وطيلة ٢٤٣عام قامت الشركة على أسس وقواعد راسخة في مقدمتها مصلحة المريض والبحث والتطوير الدائم، وتلتزم بتأمين صحة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا للمرضى عبر تحويل العلوم إلى أدوية عالية الابتكار بالإضافة الى الاهتمام ببرامج مساعدة المرضى وتقديم حلول رعاية صحية مستدامة ورعاية متخصصة وعلاجات متغيرة بمرور الوقت والتقدم العلمي لشفاء المرضى.

وتركّز تاكيدا جهودها في إطارَي البحث والتطوير على أربعة مجالات علاجيّة: علم الأورام، والأمراض النادرة، وعلم الأعصاب، وأمراض الجهاز الهضمي. ونقوم أيضًا باستثمارات موجهة في مجالات البحث والتطوير المتعلقة باللقاحات والعلاجات المستخرجة من البلازما.

كما تركز جهودها على تطوير أدوية مبتكرة تساهم بتحقيق تغيّر جذري في حياة الناس، ويلتزم موظفونا بتحسين جودة حياة المرضى والتعاون مع شركائنا في مجال الرعاية الصحية في أكثر من 80 دولة ومنطقة.