حمدي فتحي يقود الوكرة القطري للتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

قاد النجم المصري حمدي فتحي فريقه الوكرة القطري لتعادل مثير مع تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف لمثلهم، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد آل راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

خاض حمدي فتحي المباراة أساسيًا مع الوكرة ضد تراكتور، ولعب اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

بدأ الوكرة المباراة بقوة، حيث سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق مهاجمه ريكاردو جوميز.

لكن فريق تراكتور الإيراني نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1 عبر أمير حسين زاده، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني، تقدم الوكرة مجددًا في الدقيقة 52 بهدف ثان عن طريق المهدي علي، ثم عزز تقدم رفاق حمدي فتحي، جيلسون دالا بهدف ثالث في الدقيقة 69.

وكاد الفريق القطري أن يحقق فوز ثمين يضعه على صدارة المجموعة، لكن لاعب تراكتور مهدي هاشمي نجاد كان له رأي آخر، حيث سجل هدفين لفريقه في الدقيقتين 75 و87، ليمنح فريقه نقطة ثمينة وينهي اللقاء بالتعادل 3-3.

حمدي فتحي يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 رفقة الوكرة

بهذا التعادل، تأهل فريق الوكرة بقيادة حمدي فتحي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2.

شارك حمدي فتحي في 10 مباريات مع الوكرة في الدوري القطري، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن، لكنه صنع هدفًا وحيدًا.

انتقل حمدي فتحي إلى الوكرة، قادمًا من الأهلي في صيف 2023 بعقد لمدة 4 مواسم، ويقدم مستويات رائعة مع النواخذة.

بتلك النتيجة، رفع الوكرة القطري رصيده إلى 4 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2، بينما يواصل تراكتور الإيراني صدارته للمجموعة بـ10 نقاط.