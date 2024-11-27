إسرائيل ستقدم طعنا على مُذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت وتناقش "تحركات الكونجرس"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعا أن إسرائيل سوف تقدم طعنا على مُذكرتي الاعتقال الصادرة بحقه هو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت من جانب المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية - في 21 نوفمبر الجاري - مذكرتا توقيف في حق نتنياهو وجالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة؛ مما يعني أن المسؤولين الإسرائيليين باتا مطلوبين كمشتبه بهما للمحاكمة في لاهاي.

وفي سياق متصل، ذكر مكتب نتنياهو اليوم أنه بحث مع السيناتو الجمهوري بالكونجرس الأمريكي ليندساي جراهام في القدس، جهود "الكونجرس" ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول المتعاونة معها ضد إسرائيل ومسؤوليها.

وأشار المكتب - في بيان بثته صحيفة /يديعوت آحرنوت/ الإسرائيلية - إلى طعن إسرائيل على مذكرتي الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مشددا على أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لا أساس لها وتفتقر إلى أساس فعلي وقانوني".