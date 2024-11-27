خيرية البشلاوي: الأفلام الرومانسية مطلوبة من الجمهور

قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن وجود الأفلام الرومانسية بالطبع شيء إيجابي، لأن الرومانسية لا تموت في السينما ووجود الأفلام التي تناقش المشاعر العاطفية، إضافة إلى السينما، وأنا على المستوى الشخصي أفضل تلك النوعية من الأفلام عن أفلام العنف.

وتابعت خيرية البشلاوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن وجود نوعية معينة من الأفلام لابد أن تتسق مع الفترة الزمنية التي نعيش بها، حيث إن العلاقات الرومانسية في الوقت الحالي ليست هي نفس العلاقات الرومانسية التي كانت موجودة في الماضي، ولابد أن تتخذ الأفلام الرومانسية طابع الفترة الزمنية التي تعبر عنها، وفي كل الأحوال نوعية الأفلام الرومانسية مطلوبة من الجمهور.

وشهدت الآونة الأخيرة انتشار عدد من الأفلام الرومانسية، حيث طرح مؤخرا فيلم "الهوى سلطان"، والذي يقوم ببطولته كل من منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، لينضم إلى مجوعة من الأفلام الرومانسية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.