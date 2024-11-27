“التعليم”: تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين بالمدارس الخاصة والدولية إلزامي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مشددة لجميع المدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس ذات المناهج الدولية، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمعلمين.

جاءت هذه التعليمات استنادًا إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024، والذي حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمبلغ 6000 جنيه شهريًا، ، اعتبارًا من 1 مايو 2024، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقًا للبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

وشددت الوزارة وفقا خطابا موجه للمديريات التعليمية، على متابعة تنفيذ هذا القرار في جميع المدارس، مؤكدة أنه لا تهاون في ضمان حقوق المعلمين المالية، بما يضمن تحقيق الاستقرار وتحسين بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص.