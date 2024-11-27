ماجدة خيرالله: السينما في حاجة إلى تقديم أنواع مختلفة من الأفلام

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن عودة الأفلام الرومانسية إلى السينما بالطبع شيء إيجابي، في ظل انتشار العديد من أفلام الأكشن، مشيرة الى إن التنوع مطلوب، وتقديم أنواع مختلفة من الأفلام مثل الرومانسي والكوميدي والأفلام الاجتماعية وغيرها من الأفلام.

وتابعت ماجدة خيرالله في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الأفلام الرومانسية إذا تم تنفيذها بشكل جيد، من المؤكد أنها سوف تحقق النجاح وينجذب إليها الجمهور ويقبل على مشاهدتها.

وشهدت الآونة الأخيرة انتشار عدد من الأفلام الرومانسية، حيث طرح مؤخرا فيلم "الهوى سلطان"، والذي يقوم ببطولته كل من منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، لينضم إلى مجوعة من الأفلام الرومانسية التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها فيلم "عاشق" لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد.