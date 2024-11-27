35 مليونا عدد المستخدمين على ثريدز في نوفمبر الحالي

أعلنت منصة Meta's Threads عن رصد ما يزيد عن 35 مليون عملية تسجيل حتى الآن في شهر نوفمبر الجارى، و"تستمر الزيادة فى أعداد المستخدمين لمدة ثلاثة أشهر قادمة خاصة مع دخول أكثر من مليون عملية تسجيل يوميا"، وفقا لما قاله المتحدث باسم Meta أليك بوكر في بريد إلكتروني اليوم لموقع The Verge .

ووصل عدد المشتركين في الموقع منذ الرابع عشر من نوفمبر إلى 20 مليونا من المستخدمين كما يشير موقع أكسيوس

وفى النصف الثانى من شهر نوفمبر وصل عدد المشاركين الجدد على المنصة لـ 15 مليون ، وفقا لما أكده رئيس إنستجرام آدم موسيري موضحا إن الموقع حصد عدد المستخدمين خلال الأسبوعين الماضيين، للمنصة 35 مليونا فى زيادة كبيرة خلال شهر نوفمبر الجارى .

وفى الوقت نفسه، شهدت Bluesky زيادة في الاهتمام ، فقد ارتفع عدد المنصة إلى 15 مليون مستخدم في وقت ماضي من هذا الشهر واستمرت في إضافة حوالي مليون عملية تسجيل يوميا لعدة أيام ، والآن يبلغ عدد مستخدميها أكثر من 22 مليون مستخدم.

وأكد Mosseri أن العديد من التغييرات الأخيرة التي طرحتها المنصة كانت على الأقل جزئيا استجابة لنمو Bluesky ، وتشمل هذه التغييرات موجزات متابعة مخصصة واختبارا يسمح للمستخدمين بإجبار موجز المتابعين فقط هو الافتراضي في تطبيق Threads.