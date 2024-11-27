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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طفرة غير مسبوقة لقطاع الزراعة في مصر خلال الـ 11 عاما الماضية

قطاع الزراعة في مصر
قطاع الزراعة في مصر
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عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "طفرة غير مسبوقة لقطاع الزراعة في مصر خلال الـ 11 عاما الماضية".

أشارت التقرير إلى أن طفرة غير مسبوقة لقطاع الزراعة شهدها قطاع الزراعة خلال 11 عاما الماضية نظرا لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، ووضعت الدولة رؤية واضحة لمستقبل القطاع الزراعي لمصر، تقوم على مواجهة التحديات وإقامة المشروعات الزراعية، بهدف تحسين الإنتاج الزراعي وتوفير فرص العمل من ناحية وإقامة المناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تنمية المناطق العمرانية من ناحية أخرى، وذلك لتهيئة بيئة متكاملة ومستدامة تبعا لاستراتيجية مصر 2030.

ولقت التقرير أنه بحسب التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو مؤخرا، يمثل قطاع الزراعة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويسهم بنحو 25% من القوة العاملة فيها كما توظف الزراعة حوالي 45% من القوى العاملة النسائية، واستطاعت مصر تحقيق اكتفاء ذاتي لتسع مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة، وبعض السلع الأخرى، والدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية، وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي مع وجود فائض للتصدير.

قطاع الزراعة في مص المناطق العمرانية منظومة الأمن الغذائي