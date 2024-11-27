خطوة مهمة تفتح آفاق التصدير لدول العالم.. اعتماد WHO لنظام «التفتيش والتسجيل وارتفاعه للمستوى الثالث».. فؤاد: 12 ملاحظة قدمتها منظمة الصحة العالمية وطبقتها هيئة الدواء في إنجاز غير مسبوق

بعد محاولات دامت نحو 4 سنوات، اعتمدت منظمة الصحة العالمية WHO نظام التفتيش والتسجيل وارتفاعه للمستوى الثالث ما يعطي ميزة تنافسية للمنتج الدوائي المصري، ويرى الخبراء أهمية الاعتماد خاصة أن سيفتح السوق أمام الدواء المصري ويدعم الصناعة التي بدأت في مصر منذ 1935، كما سيجذب المزيد من الاستثمار في القطاع الدوائي خلال الفترات القادمة.

جاء ذلك في إطار تنسيق الجهود بين هيئة الدواء المصرية ومكتب منظمة الصحة العالمية، حيث تسعى الهيئة للحصول على كافة الاعتمادات الدولية التي تجعل مصر الدولة المرجعية الأولى بالقارة الإفريقية؛ ما يعود بالنفع على العملية الرقابية وتطور صناعة الدواء المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتعزيز التصدير للدول والأقاليم المجاورة.

بدوره أكد الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، أن اعتماد منظمة الصحة العالمية who لنظام التفتيش والتسجيل وارتفاعها للمستوى الثالث خطوة في غاية الأهمية للنظام الدوائي لمصر ولكل العاملين في هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أنه يؤهل صناعة الدواء المصرية وعلى رأسها المصانع للتصدير لجميع دول العالم .

ويضيف" فؤاد": هيئة الدواء تحاول على مدار 4 سنوات ماضية الحصول على هذا الاعتماد ما سبب تأثير على سمعة الصناعة المصرية خاصة في تصدير الأدوية لدول أفريقية وأسيوية وأوربية التي كانت تتشكك في جودة المنتجات الدوائية المصرية قبل الحصول على هذا الاعتماد. حيث قدمت «الصحة العالمية» نحو 12 ملاحظة على الحصول على الاعتماد؛ الأمر الذي تطلب جهد وتكلفة عالية بالملايين بالتنسيق مع المصانع المصرية عبر برنامج محدد من خلاله الالتزام بالمعايير والاشتراطات والمواصفات التي قامت بالتفتيش عليها ومنحتها الاعتماد الرسمي ما يفتح أفاق واسعة للدواء المصري وتصديره للعالم وعلى رأسها الدول الافريقية التي كنا نصدرها قبل 20 عام بشكل كامل.

جدير بالذكر أن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية التقى، مع الدكتور ديوسديدي موبانجيزي مدير سياسات ومعايير منتجات الرعاية الصحية بمنظمة الصحة العالمية، يونيو الماضي، بحضور الدكتورة نعمة عابد، ممثل المنظمة بمكتب مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، منسق النظم الصحية بمكتب مصر، والدكتورة هدى لانجر، مستشار إقليم شرق البحر المتوسط للوصول للأدوية والتكنولوجيا الصحية، والدكتورة منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية في منظمة الصحة العالمية بمكتب مصر، لمناقشة فرص حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث في GBT، وسعيها الدؤوب للحصول على مستوى النضج الثالث في الدواء.

واعتبرها فؤاد": خطوة هامة وستجذب مزيد من الاستثمارات لصناعة الدواء المصرية التي بدأت منذ 1935 ولكن تعرضت خلال السنوات الأخيرة للاهمال وعدم تطبيق شروط التصنيع الجيدة العلمية التي حددتها منظمة الصحة العالمية وما تحقق جهد عال لهيئة الدواء المصرية وحلم طال انتظارة منذ سنوات.

كما تم خلال الاجتماع الذي جرى في منتصف العام الجاري مناقشة أهمية وظيفتي التسجيل والتفتيش في المنظومة الرقابية، وضرورة السعي نحو تحقيق مستوى النضج الثالث بهما؛ كخطوة تمهيدية نحو الحصول على WLA.،

من جانبه أكد رئيس الهيئة على حاجة القارة الإفريقية لوجود وكالات تنظيمية وطنية معتمدة، وذلك من خلال وكالة الدواء الإفريقية، التحالف بين هيئات الاعتماد المختلفة.

فيما أكد ممثلو منظمة الصحة العالمية ضرورة ترسيخ مفهوم الإطار المؤسسي للتدريب، وأن منظمة الصحة العالمية تقوم بإعداد تدريبات حضورية بكوبنهاجن على مدار السنة، وأنها أوصت لحضور ممثلين عن هيئة الدواء المصرية لهذه التدريبات.