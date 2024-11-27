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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية
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أصيبت ربة منزل بحروق، وانهيار أحد حوائط شقتها إثر حدوث انفجار أسطوانة غاز، عقب حدوث تسرب غاز، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انفجار اسطوانة غاز داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ربة منزل بإضاءة الأنوار انفجرت اسطوانة الغاز نتيجة حدوث تسرب غاز، مما تسبب في إصابته بحروق، وانهار أحد الحوائط وسقط شباك، وجرى نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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