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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفوز على إنيمبا في مستهل مشواره بكأس الكونفدرالية

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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فاز الفريق المصرى البورسعيدي على انيمبا النيجيري، فضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، المقامة على إستاد السويس.

وكان قد تقدم المصري بهدف نظيف في الشوط الأول أحرزه اللاعب محمود حمادة  صانع ألعاب الفريق في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ليحرز محمود حمادة الهدف الثاني للفريق خلال الشوط الثاني في الدقيقة  73 .

أعلن على ماهر المير الفنى لفريق المصري البورسعيدى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنيمبا النيجيري، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد السويس”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصرى كالاتي:
حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

المصري الكونفدرالية