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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ليفربول بملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول، ويعاونه براهيم دياز، في ظل غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويدعم جود بيلينجهام وسط ميدان الملكي أمام الريدز، بجانب المخضرم لوكا مودريتش، والتركي أردا جولر مفاجأة أنشيلوتي في مباراة الليلة.

يحتل فريق ريال مدريد المركز الـ21 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز الثالث وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسنسيو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي 

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - أردا جولر - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: كيليان مبابي - براهيم دياز.

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