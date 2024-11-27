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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي وعبدالله يرفضان تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

العدد
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الخميس 28 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة

السيسي وعبدالله يرفضان تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين

.. ويؤكد مع رئيس وزراء قطر أهمية دعم كل مؤسسات لبنان والحفاظ على سيادته

قصف مدفعى إسرائيلى على جنوب لبنان بعد ساعات من وقف إطلاق النار

مصر: خطوة تسهم فى خفض التصعيد بالمنطقة

ترحيب عالمى ودولى بإنهاء الحرب

ترامب ينوى تشكيل فريق للتحقيق فى هزيمته بالانتخابات الأمريكية عام 2020

فرنسا عن اعتقال نتنياهو: هناك حصانة لبعض القادة

غزة البوابة