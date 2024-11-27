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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جميل عفيفي: توافق بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية

جمال عفيفي مدير تحرير
جمال عفيفي مدير تحرير الأهرام
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قال جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، إن العلاقة بين مصر والأردن متينة، مشيرًا، إلى وجود توافق كامل في كل الرؤي التي تخص الأوضاع في الشرق الأوسط وبالتأكيد ما يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ اليوم الأول للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، كان هناك وجهة نظر واحدة لمصر والأردن، لافتًا، إلى أنها تتمثل في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع غزة، وعدم السماح بعدم تصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على حل الدولتين.

وتابع، أن وجهتي نظر البلدين متطابقتان فيما يتعلق برفض الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، باعتباره تقويض لعملية السلام، ويؤدي إلى مزيد من العنف، ومزيد من تكريس العلميات الهمجية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن.

جمال عفيفي العلاقة بين مصر والأردن تقويض عملية السلام