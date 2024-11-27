"السبكى" يشهد توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية مع شركتي أدوية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركتي أدوية ، لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وبما يضمن تحسين النتائج العلاجية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية، الذي انطلق في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار «نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية».

مثّل الهيئة العامة للرعاية الصحية في توقيع الاتفاقيات الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن خطاب النوايا مع احدى الشركتين، يتضمن عدة محاور تشمل رفع كفاءة التشخيص البكتيري والميكروبيولوجي باستخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في تحديد العدوى البكتيرية بسرعة ودقة، فضلًا عن تعزيز استراتيجيات الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين النتائج العلاجية وتقليل مخاطر مقاومة المضادات الحيوية.

وأضاف رئيس الهيئة: يتضمن خطاب النوايا مع الشركة الاخرى ، تعزيز التوعية بأهمية العلاج المبكر للاعتلالات العصبية الحادة والمزمنة، بما يشمل السكتات الإفقارية والنزفية، إصابات الرأس، وخرف الشيخوخة، ومرض الزهايمر، وتابع: نهدف من هذا التعاون إلى تحسين نتائج العلاج ودقته، وتقليل الإعاقات المرتبطة بهذه الحالات، بما يسهم في تخفيف العبء الاقتصادي على المستشفيات.

و أعلن الدكتور أحمد السبكي، عن نشر البروتوكولات الموحدة لتعزيز التشخيص الإكلينيكي والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وكذلك البروتوكولات العلاجية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز التشخيص الإكلينيكي لخلل الدهون في الدم ،وذلك بما يدعم تطوير التشخيص الإكلينيكي وتطبيق المعايير العالمية في العلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، مثمنًا الشراكة مع القطاع الخاص كون دورهم تكاملي مع القطاع الحكومي مشيرًا أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا الطبية، وبما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يعزز من قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين الصحية.