حادث طعن قبل مباراة بولونيا وليل في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن تعرض اثنين من مشجعيه لحادث طعن إثر هجوم شنه مجموعة من الجماهير على مجموعة من مشجعي النادي في إحدى الحانات بمدينة بولونيا، وذلك قبل مباراة الفريق ضد بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ليل الفرنسي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره بولونيا بملعب ريناتو دالارا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

حادث طعن لجماهير ليل الفرنسي

وفي بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أدان نادي ليل بشدة هذا الهجوم الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، واصفًا إياه بـ"الحادث الجبان الذي لا يمكن تحمله".

وأوضح النادي الفرنسي أن الهجوم، الذي يعتقد أن نحو 80 شخصًا شاركوا فيه، أسفر عن إصابة اثنين من مشجعيه بطعنات، بالإضافة إلى إصابات أخرى، مشيرًا إلى أن المصابين تلقوا العلاج الطبي اللازم.

وأكد ليل أن الشرطة الإيطالية عززت التدابير الأمنية وحماية مشجعيه قبل انطلاق المباراة، ورغم ذلك، دعا النادي الفرنسي مشجعيه في بولونيا إلى توخي الحذر الشديد أثناء تنقلاتهم، لضمان سلامتهم وسير الرحلة في ظروف آمنة.

ويحتل فريق ليل المركز السابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بولونيا في المركز الـ32 برصيد نقطة وحيدة.