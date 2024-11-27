نظموا ماراثون دون تصاريح.. جمعية خيرية تحرر محضرا ضد متطوعين بالهرم

حرر أحد المحامين وكيلا عن جمعية خيرية محضرا بديوان قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ضد متطوعين اثنين ونائب رئيس مجلس إدارة سابق بالجمعية، لقيامهم بتنظيم ماراثون دراجات دون الحصول علي تصاريح رسمية.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد المحامين وكيلا عن جمعية خيرية يفيد بتضرره من متطوعين اثنين ونائب رئيس مجلس إدارة سابق بالجمعية، لقيامهم بتنظيم ماراثون دراجات دون الحصول علي تصاريح رسمية، وكشف المبلغ عن قيام المتهمين بتزوير محرر رسمي يتضمن الموافقة من وزارة الشباب والرياضة علي إقامة وتنظيم الماراثون علي خلاف الحقيقة.



تم استدعاء المشكو في حقهم وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.