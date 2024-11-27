ads
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نظموا ماراثون دون تصاريح.. جمعية خيرية تحرر محضرا ضد متطوعين بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرر أحد المحامين وكيلا عن جمعية خيرية محضرا بديوان قسم شرطة الأهرام بالجيزة، ضد متطوعين اثنين ونائب رئيس مجلس إدارة سابق بالجمعية، لقيامهم بتنظيم ماراثون دراجات دون الحصول علي تصاريح رسمية.

تلقي المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد المحامين وكيلا عن جمعية خيرية يفيد بتضرره من متطوعين اثنين ونائب رئيس مجلس إدارة سابق بالجمعية، لقيامهم بتنظيم ماراثون دراجات دون الحصول علي تصاريح رسمية، وكشف المبلغ عن قيام المتهمين بتزوير محرر رسمي يتضمن الموافقة من وزارة الشباب والرياضة علي إقامة وتنظيم الماراثون علي خلاف الحقيقة.


تم استدعاء المشكو في حقهم وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الشباب والرياضة امن الجيزة النيابة العامة قسم شرطة الأهرام قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة وزارة الشباب والرياضة مديرية امن الجيزة ماراثون دراجات تزوير محرر رسمي