اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، توقيع عدة اتفاقيات تعاون وبروتوكولات شراكة استراتيجية بين الهيئة ومجموعة من المؤسسات الدولية والشركات المصرية ، وذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما شهد الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة احدى شركات الاستيراد والتصدير، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة والشركة.

وقام بتوقيع الاتفاقيات من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، بينما

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن اتفاقية التعاون مع المؤسسة تهدف إلى دعم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل في المجتمع المصري.

كما أضافت أن بروتوكول التعاون مع شركة الاستيراد والتصدير يهدف إلى تبادل الخبرات من خلال تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات الطبية، مما يسهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية التابعة للهيئة.

وتابعت الهيئة بأن بروتوكول التعاون مع احدى شركات الاغذية ، يهدف إلى تجهيز مراكز تميز في التغذية العلاجية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية، مما يعزز من تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تسعى دائمًا لتوسيع شراكاتها مع مختلف القطاعات لتحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذه التعاونات تمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية الهيئة لتعزيز الخدمات الطبية وتطوير الكوادر البشرية في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح أن التعاون مع المؤسسات الكبرى يعد دعمًا حقيقيًا لمنظومة هيئة الرعاية الصحية بمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أن الهيئة تعمل على توفير بيئة صحية متكاملة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع مستوى الكوادر الطبية. وأضاف أن الشراكات مع الشركات الكبرى والهيئات الدولية تساهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، من خلال تقديم حلول مبتكرة في مختلف المجالات الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية انعقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، في العاصمة الإدارية الجديدة.