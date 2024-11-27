أستاذ علاقات دولية: لقاءات الرئيس السيسي مع الأشقاء العرب تحمل رسائل مهمة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأشقاء العرب تحمل الكثير من الرسائل للمجتمع الدولي بضرورة التحرك لإنفاذ السلام في المنطقة، موضحَا أن هذه اللقاءات تؤكد أن السلام العادل والشامل سيظل هو الخيار الاستراتيجي الذي لابد من تحقيقه بدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة « إكسترا نيوز»، أن مصر هي عاصمة القرار وهذه القمم للبحث عن كيفية إيجاد اليات جديدة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى ان مصر في 2 ديسمبر القادم ستستضيف مؤتمر الاستجابة لدعم العمل الإنساني والإغاثي داخل قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية بشكل عام.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية:«العلاقات المصرية الأردنية راسخة وثابتة وقوية في ظل تطابق الرؤى في طافة القضايا وفي كافة التوجهات والعلاقات المصرية الأردنية ترتبط بأعماق الأرض والتاريخ ووصلت في الفترة الأخيرة إلى منحنى أكثر قوة وعمق على كافة المستويات».