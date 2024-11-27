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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنفيذ 29 قرار غلق وتشميع للورش والمحال المخالفة بحي ثان مدينة الإسماعيلية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تنفيذ عدد من القرارات لغلق وتشميع بعض الورش والمنافذ والعيادات المخالفة.

حيث شهد اليوم الأربعاء، تنفيذ 29 قرار غلق وتشميع لورش ومنافذ وعيادات، والتي نُفذت بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان، وقوات إنفاذ القانون.

وأسفرت الحملة عن: 
غلق ٣ ورش دوكو وورشتين سمكرة وورشة نجارة.
غلق وتشميع مخزنين خردة. 
غلق محال لقطع غيار سيارات. 
غلق ٥ عيادات بدون ترخيص بشارع شبين الكوم وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.
إزالة ٤ منافذ ( منفذين لبيع لحوم وسلع غذائية ومنفذ تجهيز وبيع الأسماك بطريق بورسعيد وشارع الدقهلية ومنفذ بشارع البحري منطقة عرايشية مصر). 
بالإضافة لتحرير ١١ محضر ورفع إشغال طريق بشارعي الثلاثيني وشبين الكوم بمنطقة حي السلام.

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