مصرع ربة منزل وابنتها في حريق شقة سكنية بالمنيرة الغربية

لقيت ربة منزل في عقدها الخامس وابنتها فتاة عشرينية مصرعهما اختناقا بالدخان في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

وفاة ربة منزل وابنتها في حريق شقة

تلقى الرائد يوسف رشوان، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق.

والذي خلف وراءه مصرع ربة منزل تدعي "هانم" 50 سمة، وابنتها "هاجر" 20 سنة، اختناقا بالدخان الناتج عن الحريق، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورجحت التحريات الأولية أن ماس كهربائي سبب نشوب الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.