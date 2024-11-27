ترامب يتجه إلى تشكيل فريق للتحقيق في هزيمته عام 2020

أوامر إلى وزيرة العدل الجديدة بالبحث عن بعض الأدلة و"تنظيف" وزارة العدل

الرئيس الأمريكى المنتخب هدد أثناء حملته الانتخابية: المسؤولون عن الغش سوف يحاكمون بقوة القانون ويتلقون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة

منذ هزيمته أمام جو بايدن قبل أربع سنوات، أدان الملياردير الجمهوري "الغش المعمم"، دون تقديم أي دليل على الإطلاق. يمكنه، بمجرد دخوله البيت الأبيض فى 20 يناير المقبل، أن يأمر وزير العدل الجديد بالبحث عن بعض الأدلة. ومن المرجح أن يقوم ترامب بتنظيف وزارة العدل. فقد قال مصدر مقرب من الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب لصحيفة "واشنطن بوست" إن دونالد ترامب سيكلف وزارة العدل الجديدة بالتحقيق في عمليات الاحتيال التي أدانها منذ هزيمته في انتخابات 2020. ويخطط الملياردير الأمريكي أيضًا لتجديد فرق المدعي الخاص جاك سميث، الذي كان مسؤولًا بشكل خاص عن التحقيق في طعن المرشح الجمهوري في نتائج الانتخابات الرئاسية منذ أربع سنوات. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يمكن لجاك سمبث أن يستقيل قبل تولي ترامب لمنصبه الرسمي فى البيت الأبيض.

منذ هزيمته أمام جو بايدن قبل أربع سنوات، لم يستسلم دونالد ترامب، وأعلن أن خصمه فاز "بفضل عمليات احتيال واسعة النطاق مدبرة في ولايات رئيسية. ثم قام بايدن بعد ذلك بتكليف وزارة العدل ضده لأسباب سياسية"، كما يزعم بانتظام.

وبالإضافة إلى مصادر مجهولة من صحيفة "واشنطن بوست"، قالت كارولين ليفيت، إحدى المتحدثات باسمها في بيان صحفي: "أقام الرئيس ترامب حملته الانتخابية على أساس طرد البيروقراطيين المارقين الذين شاركوا في الاستغلال غير القانوني لنظامنا القضائي الأمريكي، ويمكن للشعب الأمريكي أن يتوقع منه أن يفي بهذا الوعد". وأضافت: "أحد الأسباب العديدة لفوز الرئيس ترامب بالانتخابات بأغلبية ساحقة هو أن الأمريكيين سئموا رؤية أموال ضرائبهم تُنفق على استهداف الأعداء السياسيين بدلًا من مهاجمة المجرمين العنيفين الحقيقيين في شوارعنا".

مع تعيين بام بوندي في وزارة العدل، بعد انسحاب اختياره الأول مات جايتز، أعرب دونالد ترامب عن أسفه لأنه "لفترة طويلة للغاية، تم استخدام هذه الوزارة الحزبية كسلاح ضده وضد جمهوريين آخرين". وأشار أيضًا إلى أن بام بوندي "ستعيد تركيز الوزارة على هدفها الأصلي، وهو مكافحة الجريمة وجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".

منذ هزيمته في عام 2020، وجه دونالد ترامب وحلفاؤه عدة اتهامات ضد شرعية التصويت. ويزعمون على وجه الخصوص، دون تقديم أدنى دليل على الإطلاق، أن أصوات الأجانب أو المقيمين في ولاية أخرى أو حتى الأشخاص المتوفين تم احتسابها لصالح جو بايدن في الولايات الرئيسية، والتي تم اللعب بها ضمن بضعة آلاف من الأصوات. كما قدر الرئيس المنتخب وأنصاره مرارًا وتكرارًا أن القواعد الانتخابية تم تعديلها مع جائحة كوفيد -19 وأن بعض المراقبين من الحزب الجمهوري مُنعوا من مراقبة التصويت وفرزه.

في سبتمبر الماضى، قبل شهرين فقط من إعادة انتخابه، ظل دونالد ترامب يحذر على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" من أن المسؤولين عن هذا "الغش المنتشر" سوف "يحاكمون بكامل قوة القانون، وهو ما سيتضمن أحكاما بالسجن لفترات طويلة".. وكتب "كن حذرا، هذا التحذير القانوني سينطبق على المحامين والناشطين السياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين". وأضاف: "أولئك الذين ينخرطون في سلوك عديم الضمير سيتم ملاحقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم على مستويات لم يسبق لها مثيل للأسف في بلادنا".