«السبكى»: تعزيز البحث العلمي وتطوير بروتوكولات موحدة لعلاج الأورام

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية وشركة ميرك الألمانية ، ومثَّل الهيئة فى التوقيع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

أكد الدكتور أحمد السبكي، أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بروتوكولات علاجية موحدة لعدد من الأمراض، من بينها أمراض الغدة الدرقية، هرمون النمو، التصلب المتعدد، و الأورام، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن التعاون يتضمن وضع خارطة طريق متكاملة تبدأ برحلة المريض داخل المنشأة الصحية، مرورًا بوضع خطط علاجية قائمة على أسس علمية، وتوعية المرضى بخطط العلاج، و انتهاءً بتقييم كفاءة وأمان هذه الخطط لضمان تحسين النتائج الصحية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المذكرة تشمل عدة محاور رئيسية، منها تمكين الكوادر الطبية من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتعزيز التشخيص المبكر للأمراض، ورفع مستوى الوعي الصحي العام، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية، وإنشاء لوحات معلوماتية (Dashboards) لدعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم البحث العلمي وتطوير العلاجات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا أن هيئة الرعاية تمتلك قاعدة بيانات متكاملة تدعم التخطيط الدقيق لتلبية احتياجات النظام الصحي، مما يسهم في تطوير الخطط العلاجية بناءً على الاحتياجات الفعلية للمرضى.

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