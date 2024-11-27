الخارجية الروسية: نأمل أن تستجيب واشنطن لتحذيرنا بشأن إطلاق الصواريخ الباليستية

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تبقى على موقفها المتمثل في تحذير واشنطن من إطلاق صواريخ باليستية، وتأمل أن تستجيب الولايات المتحدة لهذا التحذير.

وأوضح ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "لم نتراجع عن التزامتنا التي أعلنا عنها سابقًا. ونحترم الاتفاقيات التي أبرناها من قبل في عام 1989 بشأن التحذير المبكر من إطلاق الصواريخ البايستية. وبموجب هذه الاتفاقيات، قبيل إطلاق صاروخ أورشنيك بفترة قصيرة أبلغنا الولايات المتحدة بذلك"، مُضَيفًا: "نحافظ على على هذه الممارسة، ونأمل من الولايات المتحدة أن تفعل الشىء نفسه".

وأشار إلى أن مثل هذه التبيهات المتبادلة تمثل عامل استقرار في هذا الموقف الخطير للغاية.. وقال "نأمل أيضا أن تسمح لنا مثل هذه الإجراءات بمنع حدوث خطأ خطير أو سوء تقدير في المستقبل".