وول ستريت تفتتح مؤشراتها بانخفاض قُبيل بيانات تضخم مهمة

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية وترقب تقرير مهم عن التضخم قد يؤثر على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 22.6 نقطة أو 0.05% إلى 44837.75 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 7.5 نقطة أو 0.12% إلى 6014.11 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 42.6 نقطة أو 0.22% إلى 19132.987 نقطة.

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي، لكن الكثير ممن فقدوا وظائفهم ظلوا بلا عمل لفترة طويلة، مما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مجددا في ديسمبر .

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ألفي طلب لتصل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر . وصدر التقرير قبل موعده بيوم نظرا لأن غدا الخميس عطلة في البلاد.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 216 ألف طلب الأسبوع الماضي.

وانخفضت الطلبات لتبتعد عن أعلى مستوى في نحو عام ونصف العام الذي سجلته في أوائل أكتوبر نتيجة لعواصف جوية وإضرابات في بوينج وشركة أخرى في قطاع الطيران والفضاء.