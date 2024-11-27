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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبطال أوروبا.. ميوفسكي يقود جيرونا لمواجهة شتورم غراتس

جيرونا
جيرونا
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أعلن ميجيل انخل سانشيز مونيوز المدير الفنى لفريق جيرونا الإسباني، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره شتورم غراتس النمساوي، وذلك بعد قليل على ملعب "يو بي سي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 5 من دور الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل فريق جيرونا كالتالي:
حراسة المرمى: باولو غازانيجا.
خط الدفاع: أليخاندرو فرانسيس، خوانبي لوبيز، لاديسلاف كرييتشي، دالي بليند.
خط الوسط: اوريول روميو، ميغيل غوتيريز، فيكتور تسيجانكوف، دوني فان دي بيك، بريان خيل سالفا تييرا.

خط الهجوم: بويان ميوفسكي.

ويحتل فريق جيرونا المركز الـ 29 برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل شتورم جراتس في المركز الـ 32 بدون نقاط.

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