العاصفة الثلجية بكوريا الجنوبية تتسبب في إلغاء 220 رحلة جوية

أفاد مكتب الأرصاد بالعاصمة الكورية الجنوبية، عن تساقط سيول كثيفه جدًا، وهذا الطقس لم تشهده كوريا منذ 100 عام، ويعد هذا الموسم هو الأصعب على الإطلاق، وذلك حسب ما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية .

حيث غطت الثلوج عاصمة كوريا الجنوبية، حسب ما قالت وكالة الأرصاد الجوية، وهي الأشد غزارة منذ بدء تسجيل البيانات قبل أكثر من قرن من الزمان، وكانت هذه أول تساقط للثلوج في شتاء هذا العام.

وأضافت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، أن 16.5 سم "6.5 بوصة" من الثلوج تساقطت في صباح يوم الأربعاء الساعة السابعة، مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي سجلته سيول وهو 12.4 سم في 28 نوفمبر من عام 1972.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، إن هذا هو أكبر تساقط للثلوج منذ بدء التسجيل في عام 1907.

حيث تسببت العاصفة الثلجية في إلغاء 220 رحلة جوية على الأقل في المطارات بأنحاء متعددة من البلاد، في حين قررت السلطات بوقف حوالي 90 عبارة في أغلب الموانئ.

كما أدت إلى إغلاق مئات من مسارات المشي لمسافات طويلة.

كما تسببت حالة الطرق الجليدية في تعطل حركة التنقل الصباحية في سيول، في حين استجاب عمال الطوارئ في كل أنحاء البلاد للأشجار المتساقطة واللافتات وغيرها من مخاطر السلامة.

وأمر الرئيس يون سوك يول وزارتي السلامة والنقل بتعبئة جميع الموظفين والمعدات ذات الصلة المتاحة لمنع الحوادث المرورية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالثلوج.

كما طلب “يون” من المسؤولين نقل معلومات الطقس والمرور إلى الجمهور بسرعة للمساعدة في ضمان تجنب الأضرار والمضايقات المرتبطة بالثلوج، وفقا للمكتب الرئاسي.