أبطال كمال الأجسام بالدقهلية يحرزون المركز الأول فى بطولة الجمهورية للناشئين

فازت منطقة الدقهلية لكمال الأجسام، بقيادة الكابتن "عبد الرحمن إبراهيم" المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام بالمركز الأول بالترتيب العام فى بطولة الجمهورية للناشئين تحت 23 سنة، والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد المصري لكمال الأجسام، بمركز شباب الأنبوطين بالغربية.

ومن جانبه وجه الكابتن عبد الرحمن إبراهيم الشكر والتقدير للمدربين المحترمين الذين عملوا بأمانه وصدق واجتهاد لتحقيق هذه الانتصارات المشرفه، ولجميع اللاعبين الأبطال.

كما وجه الشكر للاتحاد المصري لكمال الأجسام بقيادة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي، والنائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي، والمساعد التنفيذي للاتحاد الدولى، على ما يقدمه من دعم للاعبين والمدربين بصفه دائمة.

كما وجه الشكر أيضا للمحاسب أحمد الشامى نائب رئيس الإتحاد المصرى والإفريقى لكمال الأجسام، على ما يقدمه من دعم مستمر للاعبين من أجل تنمية مهاراتهم للوصول إلى مراكز متقدمه فى البطولات، وكذا الدعم المستمر للعبة كمال الأجسام وللقائمين عليها.

فيما تتقدم أسرة الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، بخالص التهاني والتبريكات لمنطقة الدقهلية لكمال الأجسام، والكابتن عبد الرحمن ابراهيم المدير الفني للمنتخبات القومية لكمال الأجسام، واللاعبين و المدربين على تحقيق المركز الأول في بطولة الجمهورية للناشئين تحت 23 سنة.

تأتي مشاركة منطقة الدقهلية لكمال الأجسام، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.

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