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الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رغم مذكرة الاعتقال.. فرنسا تعلن عن مواصلة التعاون الوثيق مع نتنياهو

علم فرنسا
علم فرنسا
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 أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية اليوم ، أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، على أن يكون مفهوما أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضا على أنه لا يجوز مطالبة دولة ما بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية.

وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من الوزراء المعنيين، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم.

 وقال المتحدث الرسمي الفرنسي، إنه وفقا للصداقة التاريخية التي تربط فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان بسيادة القانون واحترام العدالة المهنية والمستقلة، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو وغيره من السلطات الإسرائيلية لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط.

فرنسا المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو