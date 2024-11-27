محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة

ترأس، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى تعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات بالمحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور بكفرالشيخ، والعقيد مصطفي السيد، نائب المستشار العسكرى للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية، والمحاسب أحمد إسماعيل، مدير إدارة المؤتمرات والمجالس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، التميز والنجاح فى رفع معدلات العمل والإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية بهدف تحقيق التقدم المنشود لأهالينا في كافة المجالات، لافتًا الى أن خطته ترتكز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية ودعم المشاريع التي تسهم في دفع عجلة التنمية، مع التركيز على تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات.

وأعلن أنه سيتم إعادة تشغيل مطبعة المحافظة، للطباعة بأحدث التقنيات الرقمية، لكافة المطبوعات بمراكز وقطاعات الخدمات بالمحافظة، ليعمل هذا المشروع فى إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات، وتنمية موارد المحافظة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، قيام إدارة المرور بإصدار رخص تسيير السيارات ورخص القيادة الدولية الذكية لأول مرة في المحافظة، لتحتل كفرالشيخ الترتيب التاسع على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحديث وتطوير الخدمات المرورية، حيث تتيح الرخص الذكية آلية حديثة وأكثر أمانًا للمواطنين، بما يتماشى مع الاتفاقية بين مصر والدول الأخرى، بهدف تسهيل التعامل مع رخص التسيير والقيادة على المستوى الدولي.

وكلف جميع الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من طلبات التصالح على مخالفات البناء، مع تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة الانتهاء من هذا الملف، كما تم عرض بعض الإنجازات الخاصة بالتصالح ومناقشة إجراءات وأعداد التصالح بمدن ومراكز المحافظة، وشرح الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ملفات المتقدمين للتصالح، والتحديثات التي طرأت على المنظومة التكنولوجية للتصالح، بما يسهم في تسوية أوضاع المخالفات بشكل قانوني وسريع، بالإضافة إلى عرض إنجازات ملف التقنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن حل مشكلة التكدس في مواقف السيارات يعد من أولوياته، حيث تم فتح باب التراخيص لسيارات الأجرة بعد توقف دام لأكثر من 25 عامًا، مؤكدًا أنه يتم تنظيم قرعة علنية في كل مركز من مراكز المحافظة لضمان توزيع التراخيص بشكل عادل وشفاف، مما سيسهم في تقليل التكدس وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز الانضباط في حركة النقل ودعم الخطوط ذات الكثافة.

وأشار إلى تحقيق إنجازات ملحوظة في عدة قطاعات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات، ولفتً إلى متابعة كافة المشروعات والإنجازات أولًا بأول، لضمان تنفيذها وفقًا للخطط المحددة وبأعلى معايير الجودة، داعيًا جميع الجهات المعنية للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالانتهاء من الاستعدادات الخاصة لإطلاق القوافل الطبية، فضلاً عن القوافل النوعية" التوعوية، الزراعية، البيطرية"، بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية، بهدف تقديم خدمات طبية ونوعية للمواطنين للمناطق الأكثر احتياجًا لهذه الخدمات، مشيرًا إلى دعم القطاع التعليمي بتوفير 2000 ديسك للمدارس، في إطار تحسين بيئة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب، في إطار الاهتمام بتحسين الخدمات التعليمية لأبنائنا وتلبية احتياجاتهم.

كما أكد ضرورة أن تكون الجامعة هى الاستشاري لجميع المشروعات بالمحافظة، بهدف الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة في تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للمشروعات التنموية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن التعاون بين الجامعة والجهات التنفيذية في المحافظة سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار في المشروعات المختلفة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، ‏على رؤساء الواحدات المحلية بالمراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ورفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول، وتحسين منظومة النظافة، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي، وصيانة صفايات الأمطار، وأعمدة وكشافات الإنارة، مع تكثيف الحملات التموينية اليومية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع وضمان تقديم رغيف الخبز بالجودة المطلوبة، وضبط الأسعار في الأسواق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تهدف هذه القرارات إلى تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، وتعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التنمية لأهالينا في المحافظة.

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